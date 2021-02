Delhi, Delhi Police, NEWS: देश की राजधानी की दिल्‍ली पुलिस (Delhi Police) के एक असिस्‍टेंट सब-इंस्‍पेक्‍टर (ASI) ने अपनी ड्यूटी के दौरान ही आज शनिवार को सुबह पीसीआर वाहन (PCR vehicle) के अंदर ही खुद को गोली मार ली. इसके बाद उसे तुरंत अस्‍पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी. अस्‍पताल में डॉक्‍टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. एएसआई की उम्र लगभग 50 साल है. Also Read - Delhi: बहन का पीछा कर अश्‍लील कमेंट कर रहे तीन लड़कों का भाई ने विरोध किया तो कर दिया हमला, AIIMS में गंभीर हालत में भर्ती

दिल्‍ली पुलिस ने बताया, " दिल्ली पुलिस के एक एएसआई ने आज सुबह पीसीआर वाहन में अपनी सीने में गोली मार ली. आगे की जांच जारी है. एएसआई जखीरा फ्लाईओवर (Zakhira Flyover) के पास ड्यूटी पर तैनात था."

An ASI in Delhi Police died after shooting himself in the chest in a PCR vehicle, this morning. Further investigation is underway. The ASI was on duty near Zakhira Flyover: Delhi Police

