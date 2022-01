Delhi Police Corona Positive: दिल्ली में स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO), जनसंपर्क अधिकारी (PRO) और एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल सहित करीब 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. ये जानकारी दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सोमवार को दी। पहली और दूसरी लहर के दौरान लोगों की मदद करने वाली एजेंसियों को अब मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल सभी अधिकारियों और कर्मियों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है.Also Read - DDMA Review Meeting Today: दिल्ली में कोरोना के हालात पर आज फिर DDMA की समीक्षा बैठक, नई पाबंदियों पर हो सकता है फैसला

इससे पूरे पुलिस महकमे में दहशत का माहौल है. राष्ट्रीय राजधानी में रोजाना लगभग 20,000 मामले (Delhi Corona Case) सामने आ रहे हैं और संभावना है कि यह संख्या बढ़ सकती है. दिल्ली पुलिस के जवान कोरोना की स्थिति से लड़ने में डॉक्टरों और दिल्ली सरकार की सहायता करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वे कोरोना के खिलाफ सभी अहतियात बरत रहे हैं. सभी अधिकारियों का इलाज चल रहा है. पुलिस विभाग ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित कर्मियों की संख्या के संबंध में कोई डेटा जारी नहीं किया है.

Around 1000 Delhi Police personnel, including Public Relations Officer and Additional Commissioner Chinmoy Biswal have tested positive for COVID19. All infected personnel are under quarantine: Delhi Police

— ANI (@ANI) January 10, 2022