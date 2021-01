violence in Delhi, Delhi Police, FIR, dacoity, robbery, tractor rally, farmers protest: देश की राजधानी में कल गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड़ में हुई हिंसा के सिलसिले में दिल्‍ली पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में लिया है. इनकी जल्‍द ही गिरफ्तारी की जाएगी. ये ताजा बयान दिल्‍ली पुलिस ने आज बुधवार को दोपहर बाद दिया है. Also Read - Farmers Tractor Rally: हिंसा की जांच के लिए आयोग गठित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

दिल्ली पुलिस ने कहा, पुलिस ने कल शहर में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में 200 लोगों को हिरासत में लिया है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

दिल्‍ली पुलिस ने कहा, किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कल दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में FIR दर्ज की गई है. मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी.

दिल्ली पुलिस ने कल की हिंसा को लेकर IPC की धारा 395 (डकैत), 397 (लूट या डकैत, मारने या चोट पहुंचाने की कोशिश), 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा) और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. क्राइम ब्रांच द्वारा जांच की जाएगी.

Delhi Police register FIR under IPC Sec 395 (dacoity), 397 (robbery, or dacoity, with attempt to cause death or grievous hurt), 120 b (punishment of criminal conspiracy) and other sections, regarding yesterday’s violence. Matter to be investigated by Crime Branch: Delhi Police — ANI (@ANI) January 27, 2021

बता दें कि केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के पक्ष में मंगलवार को हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई थी. कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया, पुलिस के साथ झड़प की, वाहनों में तोड़ फोड़ की और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज लगा दिया था.

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के संबंध में अभी तक 22 प्राथमिकियां दर्ज की हैं. हिंसा में 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

#WATCH | We were deployed at Red Fort when many people entered there. We tried to remove them from the rampart of the fort but they became aggressive….We didn’t want to use force against farmers so we exercised as much restraint as possible: PC Yadav, SHO Wazirabad. #Delhi pic.twitter.com/v6o7D57EAk — ANI (@ANI) January 27, 2021

दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के संबंध में अभी तक 22 प्राथमिकियां दर्ज की हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिंसा में 300 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए हैं. मंगलवार को हुई हिंसा में शामिल किसानों की पहचान करने के लिए कई सीसीटीवी फुटेज और तमाम वीडियो को खंगाला जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Delhi: Visuals of vandalised ticket counter, metal detector gate, broken shards of glass and Police caps seen at the premises of Red Fort. pic.twitter.com/4kcR9p1omB — ANI (@ANI) January 27, 2021

राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, खासकर लाल किले और किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है.