Sukesh Chandrashekhar Money Laundering Case: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री व डांसर नोरा फतेही से शुक्रवार को पूछताछ की. पुलिस ने इसकी जानकारी आज दी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि नोरा फतेही से 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए. नोरा से पूछा गया कि सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से उन्हें क्या-क्या गिफ्ट मिले. उनकी सुकेश से कहां मुलाकात हुई. पुलिस ने बताया कि वह पूछताछ में सहयोग कर रही थीं. उन्होंने कहा कि उनका इस मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से कोई संबंध नहीं है. सुकेश नोरा और जैकलीन से अलग-अलग बात करता था.Also Read - CBI ने रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली पुलिस के ASI को किया गिरफ्तार

पूछताछ में नोरा फतेही ने बताया कि सुकेश की पत्नी ने उनसे एक नेल आर्ट फंक्शन के लिए बात की थी. इसके बाद उन्होंने कई बार बात की. नोरा ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें एक बीएमडब्ल्यू कार और अन्य उपहार में दिए. वह सुकेश की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानती. नोरा ने यह भी कहा कि उसने (सुकेश) उसके मैनेजर चचेरे भाई के साथ बातचीत की. हालांकि उनकी बहुत कम उससे बातचीत हुई. Also Read - महिन्द्रा की Marksman Bulletproof SUV से बढ़ेगी सुरक्षाबलों की ताकत, बंदूक की गोली हो या हैंड ग्रेनेड नहीं होगा असर | Watch video

Nora Fatehi was asked more than 50 questions – what gifts did she receive, who did she talk to, where did she meet them and so on. She was cooperating. She said she had no connection with Jacqueline Fernandez and both of them were talking to him (Sukesh Chandrashekhar) separately

— ANI (@ANI) September 3, 2022