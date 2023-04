दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में पुलिस ने 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, 7 आरोपियों पर लगी ये धाराएं

Kanjhawala Hit and Drag Case: दिल्ली पुलिस ने कंझावला हिट एंड रन केस में सात आरोपियों के खिलाफ आज 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दिया है. पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराएं लगाई हैं. जबकि तीन आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने, साजिश रचने समेत अन्य धाराओं में आरोप लगाए हैं.चार्जशीट में 117 लोगों की गवाही का जिक्र है. दुर्घटना के वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद रहे अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन और मनोज मित्तल के खिलाफ हत्या की धाराएं जोड़ी गई है.

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले में 117 गवाह बनाए गए हैं, कोर्ट ने कहा कि आज चार्जशीट मे फोटोग्राफ नहीं जोड़े गए हैं. इसलिए आज वो चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले रही है. अदालत ने आरोपपत्र पर विचार करने के लिए मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल तय की.