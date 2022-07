Delhi, Rohini Court,Jahangirpuri riots, Delhi riots, Jahangirpuri: दिल्ली पुलिस अपराध शाखा द्वारा दायर जहांगीरपुरी दंगों से संबंधित चार्जशीट 2000 से अधिक पृष्ठों की है. दिल्ली पुलिस ने आज गुरुवार को तीन माह पहले राजधानी के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर 16 अप्रैल को हुए दंगों से संबंधित 2000 से अधिक पृष्ठों की चार्जशीट रोहिणी कोर्ट में दायर की है.Also Read - Weather Update: दिल्ली में झमाझम बारिश के साथ शुरू हुआ दिन, कई दिनों की उमस और गर्मी खत्म। Watch Video

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुरी दंगों से संबंधित दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दायर आरोपपत्र पर विचार करने के लिए 28 जुलाई की तारीख निर्धारित की है.

सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक साजिश और दंगा करने की सजा सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

As per sources, the chargesheet pertaining to the Jahangirpuri riots filed by Delhi Police Crime Branch runs over 2000 pages. Police have booked the accused under various sections of IPC including criminal conspiracy & punishment for rioting, say sources.

