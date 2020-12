दिल्‍ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुरुवार को कृषि बिलों के विरोध में 2 करोड़ लोगों के हस्‍ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपने जा रहे राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ विजय चौक से राष्‍ट्रपति भवन के लिए मार्च को दिल्‍ली पुलिस ने रोक दिया है. राष्ट्रपति भवन में कांग्रेस के मार्च को दिल्‍ली पुलिस ने रोक दिया है और पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर दिल्‍ली पुलिस एक बस में बिठाकर उन्‍हें ले गई है. दिल्‍ली पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है. Also Read - Farmers Protest: जीप चलाकर पटियाला से सिंघु बॉर्डर पहुंचीं 62 साल की मनजीत कौर, इनका Swag देख लोग हुए दीवाने

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का कहना है, "इस सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के असंतोष को आतंकवादी तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. हम किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करने के लिए यह मार्च कर रहे हैं."

इस मार्च में कांग्रेस नेता 2 करोड़ किसानों के हस्‍ताक्षर के पुलिंदे भी वाहनों में रखकर ले जा रही थी. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, बीजेपी की सरकार किसानों के पेट पर लात मार रही है और हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें इसलिए हम लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे.

Delhi Police take Priyanka Gandhi and other Congress leaders into custody.

They were taking out a march to Rashtrapati Bhavan to submit to the President a memorandum containing 2 crore signatures seeking his intervention in farm laws issue. https://t.co/YHBbXmF8nC pic.twitter.com/SBB8BwyJ1P

— ANI (@ANI) December 24, 2020