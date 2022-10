नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली के नरेला इलाके में आठ-वर्षीया एक बच्ची की उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर हत्या कर दी. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. दिल्ली पुलिस ने बताया कि नरेला में 8 साल की बच्ची की उसके पड़ोसी ने हत्या कर दी थी, जिसने उसके भाई से बदला लेने के लिए की थी. आरोपी की पहचान मोहम्मद अनवर के रूप में हुई है. आरोपी ने एक व्यक्ति राजा बाबू को आरोपी बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. हालांकि, जांच में राजा की संलिप्तता नहीं पाई गई.Also Read - 'आदिपुरुष' के खिलाफ शिकायत लेकर कोर्ट पहुंचा शख्स, याचिका में लगाए मेकर्स पर कई आरोप

पुलिस ने इस मामले में बलात्कार के पहलू से इनकार किया है और हत्या के लिए पीड़िता के भाई के आरोपी के साथ तनावपूर्ण संबंधों को जिम्मेदार ठहराया. आरोपी और पीड़िता का परिवार साथ-साथ रहता है। Also Read - छत्तीसगढ़ में 15 साल की नाबालिग से दो बार गैंगरेप, युवती समेत चार गिरफ्तार; जानें पूरा मामला

पुलिस को बच्ची के लापता होने की सूचना शुक्रवार रात करीब 10 बजे मिली थी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के घर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर लगे सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल करने के बाद आरोपी का पता लगाया गया. उन्होंने बताया कि रात के करीब साढ़े 11 बजे आरोपी को तलाश कर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. Also Read - Dumka Crime: दुमका में लड़की ने शादी से किया इंकार तो शादीशुदा आशिक ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया | Watch Video

An 8-year-old girl was killed in Narela by her neighbour who sought revenge on her brother. Accused identified as Md Anwar arrested. Accused tried to miss lead police by naming a person Raja Babu as the accused. However, in probe, Raja’s involvement was not found: Delhi Police pic.twitter.com/CrWdmrOoIE

— ANI (@ANI) October 8, 2022