Delhi News: नरेला औद्योगिक क्षेत्र में मेट्रो विहार चौकी से 10 ग्रेनेड बरामद, एक शख्स अरेस्ट

Delhi Police, Narela, grenades, North Delhi : दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र (Narela Industrial Area) स्थित मेट्रो विहार चौकी (Metro Vihar Chowki) से 10 ग्रेनेड बरामद (10 grenades have been recovered ) किए गए हैं. दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ रवि कुमार सिंह ने आज मंगलवार को यह जानकारी दी है.

10 grenades have been recovered at Metro Vihar Chowki in Narela Industrial Area. One Dilip has been arrested. He had hidden grenades near the sewer. A team has reached out to nab one of its associates, Kashiram whose location is in Madhya Pradesh. Further investigation is… pic.twitter.com/WI61j595ZH — ANI (@ANI) April 11, 2023