Delhi, Delhi Police, Railway Track, Mangolpuri, Railway, News: देश की राजधानी में दिल्‍ली पुलिस के हेड कॉन्‍स्टेबल ( Head Constable) और एसएचओ (SHO Inspector) की सतर्कता के चलते आज शनिवार को संभावित बड़ा रेल हादसा ( Train ACCIDENT) टल गया.

मंगोलपुर पुलिस स्‍टेशन पर तैनात हेड कॉन्‍स्टेबल बलवान सिंह (Head Constable Balwan Singh) और एसएचओ इंस्पेक्टर मुकेश कुमार (SHO Inspector Mukesh Kumar) को जब सूचना मिली कि मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया (Mangolpuri industrial area ) फेज 2 (phase 2) के पास रेलवे ट्रैक टूटा ( breakage in railway track) हुआ है तो उन्‍होंने तुरंत ही वहां पहुंचकर ट्रैक पर लाल कपड़े (red cloth) को लटकाया ताकि कोई भी आ रही ट्रेन इसे देख कर पहले ही रुक जाए और कोई ट्रेन हादसा नहीं हो.

Delhi: Head Constable Balwan Singh & SHO Inspector Mukesh Kumar of Mangolpuri PS averted possible mishap when they informed Railway Police officials of breakage in railway track near Mangolpuri industrial area phase 2 & hung a red cloth on the track. They were informed by a local pic.twitter.com/qW7TE4wTNz

