Delhi Acid attack: तेजाब की बिक्री को लेकर दिल्ली पुलिस ने Flipkart को जारी किया नोटिस

Delhi Acid attack: दिल्ली पुलिस ने 17 साल की एक स्कूली छात्रा पर तेजाब हमले की चौंकाने वाली घटना के एक दिन बाद गुरुवार को फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किया, जहां से आरोपी ने तेजाब खरीदा था. बाजार में तेजाब की बिक्री प्रतिबंधित है, लेकिन सचिन अरोड़ा के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी ने इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन खरीदा था. 17 साल की लड़की पर बुधवार सुबह द्वारका मोड़ के पास उस समय तेजाब से हमला किया गया जब वह स्कूल जा रही थी. इस सिलसिले में तीन लोगों को पकड़ा गया है.

