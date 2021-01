farmer leaders, Delhi Police, Lookout Notice, violence in Delhi, FIR, Tractor rally: देश की राजधानी में 26 जनवरी को आंदोलन कर रहे ट्रैक्‍टर रैली के दौरान हुई व्‍यापक हिंसक घटनाओं के मामले में दिल्‍ली पुलिस ने आज गुरुवार को किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस (Lookout Notice) जारी किया है. अधिकारियों ने कहा- प्राथमिकियों में नामजद किसान नेताओं को अपना पासपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है. वहीं, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्‍ली के बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 64वें दिन भी जारी है. Also Read - Home Minister अमित शाह दिल्‍ली पुलिस के घायल जवानों-अफसरों को देखने जाएंगे इन दो अस्‍पतालों में

दिल्ली पुलिस ने कहा, किसान नेताओं, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में उनके पासपोर्ट जब्त किए जाने हैं. Also Read - दिल्ली पुलिस के एक्शन के खौफ में रात भर जागते रहे किसान, राकेश टिकैत ने लगाया बिजली काटने का आरोप

इससे पहले एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस पर हिंसा के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकियों में नामजद किसान नेताओं के खिलाफ ‘लुक आउट’ परिपत्र जारी करेगी. अधिकारियों ने कहा- प्राथमिकियों में नामजद किसान नेताओं को अपना पासपोर्ट सौंपने के लिए कहा जाएगा.

दिल्ली पुलिस ने आज ही ट्रैक्टर रैली के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के संबंध में पुलिस के साथ समझौते को तोड़ने के लिए योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, बलबीर एस राजेवाल सहित कम से कम 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी किए. दिल्‍ली पुलिस ने उन्हें 3 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है.

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तरी दिल्ली के उन दो अस्पतालों का दौरा करेंगे जहां 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए पुलिस कर्मियों को भर्ती कराया गया है.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कल बुधवार को इस संबंध में 25 आपराधिक मामले दर्ज किए थे. इस हिंसा में 394 पुलिस कर्मी घायल हुए थे और पुलिस के 30 वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए थे.

#WATCH | Delhi: A bus was vandalised by protestors at Red Fort on January 26.

(Video source: Delhi Police) pic.twitter.com/ytp4rXAddc

— ANI (@ANI) January 28, 2021