स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि दिल्ली पुलिस की मीटिंग राहुल गांधी के साथ हो गई है, हमने जो जानकारी उनसे मांगी है वे हमें साझा करेंगे. उन्हें एक नोटिस दिया गया है, नोटिस उनके कार्यालय द्वारा रिसिव किया गया है.सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि श्रीनगर में दिए गए बयान में जो बातें हुई उसे लेकर हमने उनसे कहा गया है पूरी जानकारी बताएं. चुकि उनकी यात्रा लंबी थी इस दौरान वे कई लोगों से मिले तो उन्हें कई जानकारियां एकत्र करने में समय लग सकता है पर वे जल्द से जल्द जानकारी देंगे. पुलिस अधिकारी ने कहा कि आज राहुल गांधी का बयान दर्ज नही हुआ है.दिल्ली पुलिस फिर से बयान लेने आएगी.

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन्होंने राहुल से कहा है कि मामला बेहद संवेदनशील है यह वह मालूम कर रहे है जैसे मालूम होगा. हम दिल्ली पुलिस को जानकारी देंगे. स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की थी लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं मिली. आज तीसरी बार पुलिस उनके आवास पर गई थी लेकिन अभी तक सांसद ने कोई जानकारी नहीं दी है. इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने आवास से कहीं के लिए रवाना हुए हैं.