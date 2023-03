मनीष सिसोदिया को CBI आज राउज एवेन्यू कोर्ट में करेगी पेशी, CRPF-RAF की टीमें तैनात, AAP बोली- प्रदर्शन नहीं करेंगे

आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा. सूत्र ने कहा कि सिसोदिया को शनिवार दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा. सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि सीबीआई सिसोदिया की कस्टोडियल रिमांड की मांग करेगी. सीबीआई सूत्रों ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. आप का कहना है की पार्टी कार्यालय में मोहल्ला सभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बीजेपी के दुष्प्रचार के खिलाफ घर-घर जाकर जनता को बताएंगे कि कैसे दिल्ली के विकास को रोकने के लिए दो मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया. वहीं, आप सांसद संजय सिंह आज दोपहर एक बजे राउज एवन्यू कोर्ट के बाहर प्रेस कांफ्रेस करेंगे.