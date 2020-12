नई दिल्ली: देश की राजधानी में किसानों के 13वें दिन के आंदोलन के तहत जहां देशभर में विरोध प्रदर्शन और चक्‍काजाम की खबरें आ रही है, इस बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने यह दावा कर सियासी हलचल बढ़ा कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को नजरबंद कर दिया है. आप नेता व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के इस दावे के बाद दिल्‍ली पुलिस ने तुरंत खंडन करते हुए सफाई दी है. Also Read - Bharat Bandh in UP Live Update: भारत बंद के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में रोकी ट्रेन

आप प्रवक्‍ता के दावे कि मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है. उनके इस आरोप पर उत्तरी दिल्ली के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने कहा, " ये बयान बिल्कुल गलत है. दिल्ली के मुख्यमंत्री जहां जाना चाहें, जा सकते हैं."



आप प्रवक्‍ता सभी दावों को खारिज करते हुए, दिल्ली पुलिस के उत्तरी दिल्ली के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने कहा, ”यह सच नहीं है. मुख्यमंत्री कहीं भी आ या जा सकते हैं. हमने उनके आवास के बाहर अपने सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं. बल्कि वह कल शाम भी बाहर आए थे.” उन्होंने कहा, ”लोगों की आवाजाही पर भी कोई रोक नहीं है. बीजेपी और आप के सदस्यों के बीच किसी भी संघर्ष को रोकने के लिए हमने एहतियाती तौर पर अपने बल को वहां तैनात किया है.”

आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सिंघू बॉर्डर पर केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने नजरबंद कर दिया है. हालांकि, पुलिस ने पार्टी के दावों को खारिज किया है. बता दें कि केजरीवाल ने सिंघू बॉडर्र पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से सोमवार को मुलाकात की थी.

आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्‍फेंस में दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को नजरबंद कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया, ”गृह मंत्रालय के निर्देश पर, दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलने के बाद से ही नजरबंद कर दिया है. किसी को भी उनके आवास जाने या वहां से किसी को बाहर आने की अनुमति नहीं है. हमारे विधायकों की पिटाई की गई. वहां कई अवरोधक लगाए गए हैं और घरेलू सहायिका को भी घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा.”

आप के प्रवक्ता भारद्वाज ने कहा, ”हम सब मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे की मुख्यमंत्री को छोड़ा जाए. ” इन सभी दावों को खारिज करते हुए, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ” यह सच नहीं है. मुख्यमंत्री कहीं भी आ या जा सकते हैं. हमने उनके आवास के बाहर अपने सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं. बल्कि वह कल शाम भी बाहर आए थे.” उन्होंने कहा, ”लोगों की आवाजाही पर भी कोई रोक नहीं है. भाजपा और आप के सदस्यों के बीच किसी भी संघर्ष को रोकने के लिए हमने एहतियाती तौर पर अपने बल को वहां तैनात किया है.”