दिल्ली पुलिस ने दो अंतरराज्यीय हथियार गिरोहों का भंडाफोड़ किया, Delhi-NCR समेत इन 5 राज्यों में आर्म्स की बिक्री की

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (Delhi Police Special Cell) ने गणतंत्र दिवस से पहले शहर में दो अंतरराज्यीय अवैध हथियार गिरोह (interstate illegal firearms syndicates) का भंडाफोड़ कर चार हथियार आपूर्तिकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने हथियारों को मध्य प्रदेश से मंगाया और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी आपूर्ति की. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने बताया कि पंजाब के रहने वाले रोहित कुमार (26), पवन कुमार (28), सन्नी (21) और हर्षदीप (19) चार साल से अधिक समय से हथियारों की तस्करी में शामिल हैं और उनके पास से 18 पिस्तौलें बरामद की गई हैं.