नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ( Delhi Police) की स्‍पेशल सेल (Special Cell) की एक टीम इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर की बैरक में मोबाइल फोन मिलने के संबंध में पूछताछ के लिए शनिवार को तिहाड़ जेल पहुंची और यहां पर उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस को संदेह है कि उस मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक टेलीग्राम चैनल बनाने के लिए किया गया. फिर उस चैनल का इस्तेमाल जैश-उल-हिंद नामक समूह ने 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई में स्थित घर 'एंटीलिया' के बाहर से जिलेटिन की छड़ों से लदी एसयूवी खड़ी करने की जिम्मेदारी लेने के लिए किया.

बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि अख्तर को साल 2014 में प्रतिबंधित आतंकवादी समूह इंडियन मुजाहिदीन का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. दिल्‍ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विशेष प्रकोष्ठ की एक टीम तिहाड़ जेल में अख्तर के बैरक संख्या आठ से मोबाइल फोन मिलने के संबंध में उससे पूछताछ के लिए जेल में है. उन्होंने कहा, 'हमने उससे पूछताछ के लिए अदालत से अनुमति ली है. आवश्यकता हुई तो उसके आधार पर हम अन्य कैदियों से भी पूछताछ कर सकते हैं.'

Delhi: A team of Delhi Police Special Cell has arrived at Tihar Jail for questioning of Indian Mujahideen terrorist Tehseen Akhtar Also Read - ब्रह्मकुमारी की प्रमुख दादी ह्रदयमोहिनी का मुंबई में निधन, कल माउंट आबू में होगा अंतिम

