पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक महिला सब-इंस्पेक्टर का अपनी मां और एक अन्य पुलिसकर्मी की मौजूदगी में अपने ससुर को बार-बार थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. पुलिस ने बताया कि उक्त घटना रविवार को बुजुर्ग व्यक्ति के घर पर हुई और महिला सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है. वीडियो के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर और उसकी मां की, अपने ससुर से कुछ बहस हो रही थी, तभी पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग की पिटाई शुरू कर दी. वहीं, मां भी पीड़ित को पीटती नजर आ रही हैं. बाद में मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी बुजुर्ग व्यक्ति के बचाव में आया.Also Read - Viral Video: माँ से बहस करने पर Sub Inspector ने ससुर को पीटा, वीडियो हुआ वायरल | Watch Video

पुलिस के मुताबिक मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो में दिखाई गई घटना लक्ष्मी नगर इलाके की है. एक शिकायत के आधार पर, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 427 के तहत कार्रवाई की गई है. Also Read - Central Vista Avenue inauguration: दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

#WATCH | Case registered under section 323/427 IPC after a video of Sub-Inspector thrashing her in-laws in Delhi's Laxmi Nagar went viral. Info shared with concerned authority to take suitable departmental action against the erring police official: Delhi Police

(CCTV Visuals) pic.twitter.com/VUiyjVtZQl

— ANI (@ANI) September 5, 2022