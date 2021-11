Delhi Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण आज भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, लेकिन दिल्ली से ज्यादा अब नोएडा की हवा जहरीली बन गई है. सफर इंडिया के मुताबिक आज भी दिल्ली की हवा बेहद खराब है तो वहीं नोएडा की हवा जहरीली हो गई है. नोएडा में आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 414 यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है.Also Read - Delhi Air Pollution: दिल्ली में 26 नवंबर तक ट्रकों की एंट्री बैन, प्राइवेट दफ्तरों को शुक्रवार तक WFH की सलाह

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता निगरानीकर्ता ‘सफर’ के अनुसार 21 नवंबर से 23 नवंबर के बीच सतही हवा के मजबूत होने की उम्मीद है जिससे प्रदूषक कण छितरा सकते हैं और वायु गुणवत्ता में सुधार आ सकता है. इस अवधि में पश्चिमोत्तर दिशा से आने वाली हवाओं के मजूबत होने की संभावना है,जिससे दिल्ली में स्थानीय स्तर पर उत्सर्जित प्रदूषण साफ हो जाएगा और यह हवा के साथ दक्षिणपूर्वी क्षेत्र में चला जाएगा और इससे वायु गुणवत्ता में सुधार के आसार हैं.’’ Also Read - Delhi Pollution: दिल्ली की हवा कबतक होगी साफ? अभी जारी रह सकती हैं Lockdown की पाबंदियां, जानिए

आज दिन में तेज सतही हवाएं चलने से प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आने की संभावना है. बता दें कि रविवार की सुबह भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 382 रहा.

दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री (जरूरी सामान वाले ट्रकों को छोड़कर) 26 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. इसके साथ-साथ दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और कॉरपोरेशन (जरूरी दफ्तर छोड़कर) 26 नवंबर तक बंद रखे जाएंगे. इस दौरान इन दफ्तरों के अधिकारी और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम (WFH) करेंगे.