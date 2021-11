Delhi Air Pollution: दिल्ली में रविवार को तेज हवाएं चलने से वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार नजर आया, हालांकि स्थानीय चिंता अभी भी बनी हुई है. वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर कई अहम कदम उठाए हैं. दिल्ली में ट्रकों की एंट्री (जरूरी सामान वाले ट्रकों को छोड़कर) 26 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. इसके साथ-साथ दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और कॉरपोरेशन (जरूरी दफ्तर छोड़कर) 26 नवंबर तक बंद रखे जाएंगे. इस दौरान इन दफ्तरों के अधिकारी और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम (WFH) करेंगे.Also Read - Uttarakhand Polls 2022: उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने किये कई वादे, स्कूल से मुफ्त तीर्थयात्रा तक; जानें क्या-क्या कहा...

Ban on entry of trucks carrying non-essential items into Delhi to tackle air pollution extended till November 26: Delhi Govt

सरकार ने इसके साथ-साथ प्राइवेट दफ्तरों और प्रतिष्ठानों को सलाह दी है कि वह अपने कर्मचारियों को 26 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम (WFH) करवाएं ताकि सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम से कम हो. बता दें कि केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 21 नवंबर तक दिल्ली के अंदर ट्रकों की एंट्री को प्रतिबंधित करने और सरकारी दफ्तरों को बंद करके वर्क फ्रॉम होम के लिए निर्देश दिए थे. दिल्ली सरकार ने उन सभी निर्देशों का पालन करने के बाद अब अपनी तरफ से प्रतिबंध को आगे बढ़ाते हुए आदेश जारी कर दिए हैं.

Delhi govt asks its employees to continue working from home till Friday

"Govt offices shall remain closed till 26 Nov except those involved in essential services. Pvt offices are advised to allow their staff to work from home till 26th Nov," the order letter reads further.

— ANI (@ANI) November 21, 2021