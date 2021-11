Delhi Pollution Lockdown: दिल्ली में प्रदूषण के कारण लगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां अब खत्म कर दी गई हैं और अब 29 नवंबर से स्कूल-कॉलेज, कार्यालय पहले की तरह ही खुलेंगे. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये एलान किया है और कहा है कि29 नवंबर से सरकारी दफ्तर खोल दिए जाएंगे. दफ्तरों को एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें.Also Read - Delhi Air pollution: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला-प्रदूषण नियंत्रित रहता है तो पाबंदियां हटा दें, जानिए अपडेट्स

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि, दिल्ली के अंदर पिछले तीन दिनों से लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है. एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो दिल्ली में दीवाली से पहले की जो स्थिति थी वही स्थिति हो गई है ऐसे में घटते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब पहले की तरह ही सामान्य रूप से कामकाज होगा. स्कूल खुलेंगे. बता दें कि प्रदूषण की गंभीर श्रेणी को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए थे. Also Read - Delhi Pollution: तेज हवा की वजह से दिल्ली की आबोहवा में आया मामूली सुधार, AQI में भी दर्ज की गई गिरावट

