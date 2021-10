Delhi Rains: दिल्ली में रविवार की शुरुआत बारिश के साथ हुई है. मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 17 और 18 अक्आटूबर को दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना है. आज सुबह से मेघ गर्जन के साथ दिल्ली में बारिश हो रही है. आज और कल हल्की से मध्यम बारिश के भी आसार हैं. इस बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 18 अक्टूबर, सोमवार को भी हल्की बारिश होगी और इसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से सर्दी का एहसास होगा.Also Read - Red-Orange Alert In Kerala: केरल के 5 जिलों में भारी से भारी बारिश, 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

आज हल्की से मध्यम, कल हल्की बारिश की है संभावना

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को सुबह से होनेवाली बारिश की वजह से अधिकतम तापामन में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी और यह 32 डिग्री तक रह सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान बढ़कर 21 डिग्री रहेगा. दिनभर बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, 18 अक्टूबर को भी दिल्ली और आसपास के इलाके मे हल्की बारिश होगी और अधिकतम तापमान सिमटकर 30 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री पर पहुंच सकता है. Also Read - Weather Update: इन राज्यों में अगले तीन दिन होगी बारिश, केरल में बरस रहे बादल, जानिए मौसम का मिजाज

Rain lashes Delhi-NCR; visuals from NH-24 in East Vinod Nagar area

“Thunderstorms with light to moderate intensity rain would continue to occur over & adjoining areas of many places of entire Delhi and Noida during the next 2 hours,” says India Meteorological Department pic.twitter.com/gkvltUvyxs

— ANI (@ANI) October 17, 2021