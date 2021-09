Delhi Rains: दिल्ली में मानसून मेहरबान है और इसी वजह से शुक्रवार रात से यहां रूक-रूकर बारिश का दौर जारी है. आज दिन भर दिल्ली-एनसीआर में बारिश होती रहेगी. इसे लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में पहले बताया था. विभाग ने दिल्ली के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. आज सुबह से ही दिल्ली में जमकर बारिश हो रही है जिससे लोगों को जलजमाव का भी सामना करना पड़ रहा है.Also Read - उत्तर प्रदेश में मानसून के फिर जोर पकड़ने की संभावना, जानिए यूपी में कब और कहां होगी बारिश

मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया

मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को भी दिल्ली-एनसीआर में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है. इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक दिल्ली, NCR, हरियाणा और UP के कई इलाकों में तेज हवा, आंधी-तूफान के साथ बारिश हो सकती है.

IMD ने शनिवार को दिल्ली-NCR के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सामान्य से भारी बारिश का अनुमान जताया है तो वहीं रविवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में तेज हवा चलेगी जिसकी स्पीड 20-40 Km/h होगी. मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौडगढ़़ व झालावाड़ में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश हो सकती है.

11/09/2021: 05:50 IST; Thunderstorm with moderate to heavy intensity rain and winds with speed of 20-40 Km/h would occur over and adjoining areas of many places of Delhi ( ), NCR ( Bahadurgarh, Gurugram, Manesar, Faridabad, Ballabhgarh, Loni Dehat, Hindon AF Station, Ghaziabad,

