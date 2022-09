Delhi Rains: दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा सहित यूपी के कई जिलों में कल से हो रही लगातार बारिश ने जहां गर्मी से राहत दिलाई है वहीं जलजमाव और ट्रैफिक व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार की सुबह से बारिश का दौर जारी है. अगले दो-तीन घंटे तक लगातार बारिश होगी. जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें.Also Read - Weather Update September 23: दिल्ली, नॉएडा, चंडीगढ़, लखनऊ में अगले दो-तीन दिनों तक बारिश - Watch Video

आईएमडी ने भारी बारिश के बारे में लोगों को आगाह करते हुए एक 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है, यातायात बाधित हो सकता है और कच्ची सड़कों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान हो सकता है. इसके अलावा विभाग ने 'येलो अलर्ट' जारी किया है और छिट-पुट स्थानों पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.

With heavy rains lashing Delhi NCR area leading to waterlogging & long jams, along with heavy rainfall alert being sounded for today, schools in both Gurugram & Noida (upto class VIII) to remain shut. Gurugram also advised corporates to give work from home to their employees. https://t.co/1yrutXI3eb

— ANI (@ANI) September 23, 2022