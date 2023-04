Delhi Rains: दिल्ली-एनसीआर में आंधी, गरज के साथ भारी बारिश, कई जगह जलभराव, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Rains, नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में आज मंगलवार की तड़के गरज के साथ भारी बारिश हुई, जिससे सुबह के समय यात्रियों को असुविधा होने की संभावना है. दिल्ली के कई हिस्सों और गाजियाबाद समेत आसपास के इलाकों में मंगलवार तड़के आंधी के साथ भारी बारिश हुई. दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव देखा गया.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम-तीव्रता वाली बारिश के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की भविष्यवाणी की है.

मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह जारी एक बयान में कहा, “अगले 2 घंटे के दौरान पूरी दिल्ली और एनसीआर, गन्नौर, महम, तोशाम, रोहतक, भिवानी (हरियाणा) बड़ौत, शिकारपुर, खुर्जा (यूपी) के आस-पास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश के साथ गरज के साथ बारिश होगी.”