Delhi Rains: कुछ घंटों की बारिश से ही दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं. शुक्रवार की रात से ही रूक-रूककर दिल्ली और एनसीआर (Delhi-NCR) में भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही राजधानी में तेज बारिश होने का अनुमान जताया था. अब मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जलजमाव से जहां लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है.

शुक्रवार की रात से हुई भारी बारिश की वजह से शनिवार की सुबह से दिल्लीवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली में कई सड़कों पर जलजमाव हो गया है. आईटीओ (ITO) के पास, आजादपुर अंडरपास में 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया है. जलभराव के कारण आजादपुर अंडरपास बंद कर दिया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को आगाह किया है कि इन रास्तों पर जाने से बचें.

भारी बारिश के कारण मंडी हाउस में कई बड़े पेड़ उखड़ गए हैं जिससे आवागमन अवरूद्ध हो गया है. पेड़ों को रास्ते से हटाने का काम चल रहा है.

#WATCH Heavy rainfall in Delhi since morning causes traffic snarls due to waterlogging at ITO-Pragati Maidan road pic.twitter.com/YSgHggJWQ5

— ANI (@ANI) August 21, 2021