Delhi Covid Update: देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना (Coronavirus) के मामले में बड़ा उछाल आया है. दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,506 नए मामले सामने आए और इस दौरान तीन लोगों की जान चली गई. वहीं, इस दौरान 771 लोग इस जानलेवा बीमारी को मात देने में सफल रहे हैं. दिल्ली में एक फिर अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,000 के पार पहुंच गया है, वहीं, पॉजिटिविटी दर 10.63% है. एक दिन पहले यानी सोमवार को दिल्ली में पॉजिटिविटी दर बढ़कर पहली बार 11.41 फीसदी पर पहुंच गया था.Also Read - iPhone बनाने वाली कंपनी ने मास्क को लेकर जारी किया ये फरमान, कर्मचारी रह गए हैरान

#COVID19 | Delhi reported 1506 new cases, 3 deaths, and 771 recoveries, in the last 24 hours

Active cases 5,006

Positivity Rate at 10.63% pic.twitter.com/hcsgmqhqFs

