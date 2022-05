चौथी लहर की आशंकाओं के बीच देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. दिल्ली में रविवार को हालांकि नए केसे में थोड़ी कमी देखने को मिली. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में (Delhi Corona Update) रविवार को कोरोना 1,485 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1,204 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है. इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में एक्टिव मरीजों (Delhi Today Active Cases) का आंकड़ा भी बढ़कर 6,000 के करीब पहुंच गया है. अच्छी बात यह रही कि इस दौरान किसी मरीज की कोरोना से जान नहीं गई.Also Read - चौथी लहर की आशंकाओं के बीच Omicron के सब वेरिएंट बन सकते हैं मुसीबत! जानें नई स्टडी में क्या आया सामने

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में फिलहाल संक्रमण दर 4.89 प्रतिशत दर्ज की गई. राजधानी में अब कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 18,84,560 पहुंच गई है, वहीं, मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 26,175 पहुंच गया है. इससे पहले शनिवार को शहर में कोविड-19 के 1,520 मामले आए थे और एक मरीज की मौत हुई थी. वहीं, संक्रमण दर 5.10 प्रतिशत दर्ज की गई थी. Also Read - Covid 19 In Delhi: अप्रैल में तीन गुना बढ़ गए कोरोना संक्रमण के मरीज, 11 गुना बढ़े एक्टिव मामले

Delhi reported 1,485 fresh COVID19 infections, 1,204 recoveries, & zero deaths, in the last 24 hours.

Active cases rise to 5,997; positivity rate at 4.89% pic.twitter.com/6myQ5W5Lhk

— ANI (@ANI) May 1, 2022