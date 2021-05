Delhi, Covid Cases, Coronavirus, News: देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ी कमी आई है. आज रविवार को दिल्‍ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,649 नए मामले और 189 मौतें हुई हैं, जबकि 5,158 मरीज संक्रमण से मुक्‍त हुए हैं. दिल्‍ली में अभी 27610 एक्‍ट‍िव मरीज हैं. Also Read - Covid-19: एवरेस्ट पर पहुंचा कोरोना वायरस, 100 से ज्‍यादा पर्वतारोही संक्रमित

दिल्‍ली सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के मुताबिक, राजधानी में पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.42 फीसदी हो गया है. दिल्‍ली में कोरोना महामारी से 189 और मौतें होने के साथ ही कुल मृतकों का आंकड़ा 23202 हो गया है.

दिल्‍ली में 5,158 मरीज संक्रमण से मुक्‍त होने के साथ ही संक्रमण से ठीक वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 13,66,056 हो गया है. दिल्‍ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,649 नए मामले आने के साथ ही संक्रमितों का कुल आंकड़ 1416868 हो गया है.

Delhi reported 1,649 new cases, 189 deaths and 5,158 recoveries in the last 24 hours; Positivity rate at 2.42% pic.twitter.com/XFbwV9HUZH

