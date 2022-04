Delhi, COVID-19, Coronavirus, Corona: देश की राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर उठती हुई नजर आ रही है. दिल्‍ली में आज शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में COVID19 के 1,042 नए मामले सामने आए हैं. दिल्‍ली में कोविड-19 से पिछले 24 घंटे में दो मौतें भी दर्ज की गई हैं.Also Read - जहांगीरपुरी हिंसा: दिल्‍ली में अब अमन की राह, सद्भावना बैठक में हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश दिया

Delhi reports 1,042 fresh #COVID19 cases, 757 recoveries, and 2 deaths in the last 24 hours.

Active cases 3,253

Positivity rate 4.64% pic.twitter.com/sv2jRD2bW7

— ANI (@ANI) April 22, 2022