Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के एक हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए आए हैं. इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा ढाई महीने के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है. दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,083 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1 शख्स की मौत हो गई. बीते 24 घंटे में 812 मरीज कोरोना को मात देने में भी सफल रहे हैं. दिल्ली में अब पॉजिटिविटी दर 4.48% पर पहुंच गया है और एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,975 हो गया है.Also Read - कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक बुधवार को, कोविड की मौजूदा स्थिति पर चर्चा

