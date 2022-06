चौथी लहर की आशंकाओं (Fourth Covid Wave Update) के बीच देश के कुछ राज्यों में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है. इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल हो गया है. दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 1100 से ज्यादा मामले सामाने आए. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना (Corona In Delhi) के 1,118 नए केस सामने आए और इस दौरान 2 लोगों की जान चली गई. दिल्ली में एक्टिव मरीजों (Delhi Covid Active Case) का आंकड़ा बढ़कर 3,177 पर पहुंच गया है. बीते 24 घंटों के दौरान हालांकि 500 लोग इस जानलेवा बीमारी को मात देने में भी सफल रहे हैं.Also Read - नाइटक्लब के कारण कोविड संक्रमण का प्रसार, बीजिंग में लगाए गए नये प्रतिबंध

#COVID19 | Daily cases in Delhi cross 1000; 1118 cases, 500 recoveries and 2 deaths reported in the last 24 hours.

Active cases 3177 pic.twitter.com/9nMwlWoos0

— ANI (@ANI) June 14, 2022