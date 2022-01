Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है. एक समय 28 हजार को पार कर चुका आंकड़ा अब 11 हजार के करीब पहुंच चुका है. अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों से कही ज्यादा लोगों ने इस जानलेवा बीमारी को मात दी है. दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,684 नए मामले सामने आए और इस दौरान 38 लोगों की मौत हो गई. अच्छी बात यह रही कि बीते 24 घंटे के दौरान 17,516 लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया कि दिल्ली में अब संक्रमितों (Delhi Covid Cases) का कुल आंकड़ा बढ़कर 17,34,181 हो गया है और 25,425 लोगों की मौत हो चुकी है. राजधानी में एक्टिव केस घटकर 78,112 पर आ गया है और अब तक कुल 16,30,644 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं. दिल्ली में पॉजिटिविटी दर में भी 5.52% की गिरावट आई है और यह घटकर 22.47% पर पहुंच गया है.Also Read - Goa Assembly Polls 2022: आम आदमी पार्टी बुधवार को करेगी गोवा में सीएम उम्मीदवार का ऐलान

COVID-19 | Delhi reports 11,684 new cases & 38 deaths in last 24 hours; Active cases 78,112. Positivity rate 22.47%- 5.52% less than yesterday, January 17 pic.twitter.com/qnoHO6KplL

उधर, राष्ट्रीय राजधानी में व्यापारियों और दुकानदारों ने मंगलवार को सड़कों पर उतरकर केजरीवाल सरकार से वीकेंड पर दुकानें खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया. व्यापारियों ने अपने व्यापार में घाटे पर चिंता जताते हुए कहा कि वे सम-विषम नियम के सख्त खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि वे पिछले 2 वर्षों में हुए नुकसान की भरपाई करने में सक्षम नहीं हैं. उन्होंने कहा कि हम दिल्ली सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें सप्ताहांत पर दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए और हम ऑड-ईवन नियम के सख्त खिलाफ हैं. सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि हम पिछले 2 वर्षों में हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं.

Delhi | Odd-even is now imposed on shops, we were already suffering due to weekend lockdown. Due to this, our shops are open only 10 days a month: Rakesh Kumar, President, Sadar Bazar traders Association pic.twitter.com/ojZtHlufKb

January 18, 2022