चौथी लहर की आशंकाओं (Fourth Covid Wave Update) के बीच देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है. मंगलवार के बाद बुधवार को भी दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी तेजी दर्ज की गई. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना (Corona In Delhi) के 1,375 नए केस सामने आए. इसके साथ ही यहां एक्टिव मरीजों (Delhi Covid Active Case) का आंकड़ा बढ़कर 3,643 पर पहुंच गया है. एक दिन पहले दिल्ली में कोरोना के 1,118 नए मामले सामने आए थे और इस दौरान 2 लोगों की जान चली गई थी.Also Read - Delhi में फिर डरावनी हुई कोरोना की रफ्तार! बीते 24 घंटे में 1,100 से ज्यादा नए केस और 2 की मौत

COVID19 | Delhi reports 1,375 new cases today, positivity rate rises to 7.01% ; Active cases at 3,643 pic.twitter.com/W4UZ7hkO0h

— ANI (@ANI) June 15, 2022