चौथी लहर की आशंकाओं के बीच देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 1400 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं. इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में एक्टिव मरीजों (Delhi Today Active Cases) का आंकड़ा भी बढ़कर 6 हजार के करीब पहुंच गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1414 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1 शख्स की जान चली गई. बीते 24 घंटे में हालांकि 1171 मरीज इस जानलेवा वायरस को मात देने में भी सफल रहे हैं.

Delhi reports 1414 new #COVID19 cases, 1171 recoveries and 1 death in the last 24 hours.

Active cases 5986 pic.twitter.com/cLNrtCAIz3

— ANI (@ANI) May 3, 2022