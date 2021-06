Delhi Coronavirus Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले और मौतों में आज फिर कमी देखने को मिली है. इसके साथ-साथ राजधानी में अब पॉजिटिविटी रेट भी 0.22% पर पहुंच गया है. राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रववार को कोरोना के 165 नए मामले सामने आए और इस दौरान 14 लोगों की मौत हो गई. राजधानी में इस दौरान 260 लोग कोरोना को मात देने में भी सफल हुए हैं. राजधानी में अब एक्टिव मामले 2500 से नीचे पहुंच गया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार, राज्य में अब एक्टिव मामले 2,445 है. Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बीते 24 घंटे में 158 नए मामले और 10 की मौत, एक्टिव केस 2500 के करीब

दिल्ली में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 14,32,033 हो गया है, जबकि 24,900 लोगों की अब तक इन जानलेवा वायरस की वजह से जान जा चुकी है. राजधानी में अब तक 14,04,688 लोगों ने इस बीमारी से जंग जीती है. इससे पहले दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 158 नए मामले सामने आए थे और इस दौरान 10 लोगों की मौत भी हुई थी. Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बीते 24 घंटे में 212 नए मामले और 25 की मौत, एक्टिव केस 3 हजार से नीचे

Delhi reports 165 new COVID cases, 260 recoveries, and 14 deaths in the past 24 hours Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना के 228 नए मामले और 12 की मौत, एक्टिव केस 3 हजार के करीब

Active cases: 2,445

Total recoveries: 14,04,688

Death toll: 24,900 pic.twitter.com/3u9QqRIvVG

— ANI (@ANI) June 18, 2021