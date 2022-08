Coronavirus Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. दिल्ली में गुरुवार को कोरोना करीब 2000 मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 1,964 नए मामले सामने आए और इस दौरान 8 मरीजों की जान चली गई. अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 1,939 मरीज इस जानलेवा बीमारी को मात देने में भी सफल रहे हैं. दिल्ली में फिलहाल पॉजिटिविटी दर 9.42% है और यहां 6,826 एक्टिव (Delhi Active Cases) मामले हैं. कल की तुलना में कोरोना के नए केस में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है. बुधवार को दिल्ली में पॉजिटिविटी दर 9.92 था और 1,652 नए मामले दर्ज किए गए थे. एक दिन पहले भी 8 मरीजों की जान गई थी. बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर मास्क को अनिवार्य किया गया है. सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.Also Read - अनुराग ठाकुर ने रोहिंग्याओं को लेकर Delhi CM के खिलाफ खोला मोर्चा, मुफ़्त में फ्लैट देने का लगाया आरोप | Watch Video

#COVID19 | Delhi reports 1,964 new cases, 1,939 recoveries, and 8 deaths, in the past 24 hours.

Positivity Rate at 9.42%

Active cases at 6,826 pic.twitter.com/LG2gLoUY6P

— ANI (@ANI) August 18, 2022