1st Monkeypox Case in Delhi: मंकीपॉक्स वायरस (Monkey Pox in India) का बढ़ता प्रकोप देशवासियों की चिंताओं को बढ़ा रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है. इसी के साथ देश में मंकीपॉक्स वायरस (Total Monkey Pox Cases in India) से संक्रमित मरीजों की संख्या चार हो गई. इससे पहले केरल में इस वायरस के तीन मरीज मिले थे. ये तीनों मरीज UAE से लौटे थे लेकिन दिल्ली में मिले संक्रमित मरीज की कोई ट्रैवेल हिस्ट्री नहीं है.Also Read - 70 देशों में फैला मंकीपॉक्स, WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया, कहा- ये बीमारी असाधारण