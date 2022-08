Delhi Corona News: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर डरावनी रफ्तार (Delhi Covid Update) पकड़ ली है. कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बाद राजधानी में एक बार फिर मास्क को अनिवार्य (Face Mask Mandatory) कर दिया गया है. दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले को (Mask Returns In Delhi) पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इन सबके बीच दिल्ली में रविवार को एक बार फिर कोरोना के 2,100 से ज्यादा मामले सामने आए.Also Read - उल्टा तिरंगा लगाकर केजरीवाल से सवाल करते नजर आए भाजपा सांसद, रमेश बिधूड़ी का वीडियो हुआ वायरल

#COVID19 | Delhi reports 2,162 new cases, 1,832 recoveries, and 5 deaths in the past 24 hours.

Positivity Rate at 12.64%

Active cases at 8,430 pic.twitter.com/1q0vcrAW2J

