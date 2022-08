Delhi Covid Update: देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को भी कोरोना (Coronavirus) के मामले में बड़ा उछाल आया है. राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,202 नए मामले सामने आए और इस दौरान चार लोगों की जान चली गई.Also Read - Delhi में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, बीते 24 घंटे में करीब 2,100 नए मरीज और 5 की मौत; पॉजिटिविटी दर 11% के पार

अच्छी बात यह रही कि बीते 24 घंटे के दौरान 1,660 लोग इस जानलेवा बीमारी को मात देने में सफल रहे हैं. दिल्ली में एक फिर अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 6,000 के पार पहुंच गया है, वहीं, पॉजिटिविटी दर 11.84% हो गया है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, दिल्ली में फिलहाल कोविड-19 के 6,175 एक्टिव मरीज हैं.

COVID-19 | Delhi reports 2202 new cases, 4 deaths and 1,660 recoveries in the last 24 hours. Positivity Rate at 11.64%

Active cases at 6,175 pic.twitter.com/SowRCCeDw9

— ANI (@ANI) August 4, 2022