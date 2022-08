Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को भी कोरोना (Coronavirus) के मामले में बड़ा उछाल आया है. राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,423 नए मामले सामने आए और इस दौरान 2 लोगों की जान चली गई.Also Read - Covid19: देश में एक दिन में आए कोरोना संक्रमण के 18,738 नए केस, 40 मरीजों की हुई मौत

COVID-19 | Delhi reports 2,423 new cases, 02 deaths and 1,725 recoveries in past 24 hours. Positivity Rate at 14.97%

Active cases at 8,045 pic.twitter.com/wmwc6TVFXh

— ANI (@ANI) August 7, 2022