Delhi Covid Update देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भी कोरोना (Coronavirus) के मामले में बड़ा उछाल आया. राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 2,500 नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,495 नए मामले सामने आए और इस दौरान 7 लोगों की जान चली गई. चिंता की बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी दर में लगातार इजाफा हो रहा है और यह बढ़कर 15 फीसदी के पार पहुंच गया है.Also Read - देश में एक लाख 31 हजार से ज्यादा हुए कोरोना के सक्रिय मामले, 24 घंटे में मिले 12751 नए मरीज

COVID-19 | Delhi reports 2,495 new cases and seven deaths in the past 24 hours. Positivity Rate at 15.41%

Active cases at 8,506 pic.twitter.com/L1lDNQKjsr

— ANI (@ANI) August 9, 2022