Coronavirus Latest News Update in Hindi: दिल्ली में कोरोना वायरस से भयावह स्थिति बनी हुई है. गुरुवार (22 अप्रैल, 2021) को शहर में रिकॉर्ड ने 26 हजार से अधिक मामलों की पुष्टि हुई और 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के 26,169 केस दर्ज किए गए हैं और 306 लोगों की मौत हो गई. इस बीच 19,609 लोग ठीक भी हुए हैं. Also Read - Pakistan से लौटे सिख श्रद्धालुओं पर Covid-19 का कहर, 200 संक्रमित निकले

ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में संक्रमितों की संख्या अब 9,56,348 है. इनमें 8,51,537 लोग ठीक हो चुके हैं और कुल 13, 193 लोगों की मौत हो चुकी है. दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 91,618 है. दिल्ली सरकार के मुताबिक शहर में संक्रमण की दर बढ़कर 36.24 फीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. सरकार ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में कुल 72,208 लोगों की टेस्टिंग की गई जिनमें 26 हजार से ज्यादा संक्रमित निकले. Also Read - Covid-19 in India: केरल में तबाही मचा रहा कोरोना, आज 18 हजार से ज्यादा मरीज मिले, दर्जनों की मौत

सरकार के मुताबिक दिल्ली के हॉस्पिटलों में कोरोना मरीजों के लिए कुल 20,191 बेड आरक्षित हैं, जिनमें 18,154 बेड पर मरीज भर्ती हैं और 2,037 बेड खाली है. इसी तरह कोविड के लिए समर्पित केयर सेंटर में 5525 बेड हैं. इनमें 588 भर चुके हैं और 4937 खाली हैं. इसके अलावा कोविड के लिए समर्पित हेल्थ सेंटर में 196 बेड हैं, जिनमें 122 भर चुके हैं और 74 खाली हैं. Also Read - Odisha Covid-19: दो दिन बंद रहेंगे Jagannath Temple के कपाट, अन्य दिनों में भी भक्तों को कड़ी शर्ते के साथ आने की मंजूरी

Delhi reports 26,169 new #COVID19 cases, 306 deaths and 19,609 recoveries in the last 24 hours

Total cases: 9,56,348

Total recoveries: 8,51,537

Death toll: 13,193

Active cases: 91,618 pic.twitter.com/7wIAVT7Dp8

— ANI (@ANI) April 22, 2021