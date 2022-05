दिल्ली में रविवार को कोरोना के 357 नए मामले आए (Delhi Corona Update) और संक्रमण दर 1.83 प्रतिशत रही. हालांकि अच्छी बात यह रही कि बीते 24 घंटे में संक्रमण से किसी की जान नहीं गई. स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए आंकड़ों के अनुसार, यह लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के कारण किसी की मौत नहीं हुई है. संक्रमण के नए मामलों से राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 19,06,311 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या 26,208 है. विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा कि एक दिन पहले दिल्ली में कोविड-19 के लिए 19,478 नमूनों की जांच की गई. दिल्ली में शनिवार को 2.02 प्रतिशत संक्रमण दर के साथ कोविड-19 के 445 मामले आए थे.Also Read - इजराइल में घूमिये ये 10 खूबसूरत जगहें, टूरिस्टों को अब नहीं कराना होगा RT-PCR टेस्ट

COVID-19 | Delhi reports 357 new cases, zero deaths, and 374 recoveries. Active cases 1,624, positivity rate 1.83% pic.twitter.com/tKQSXEbDJv

— ANI (@ANI) May 29, 2022