देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के करीब 400 नए मामले (Delhi Corona Update) सामने आए. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 373 नए मामले सामने और इस दौरान दो लोगों की जान चली गई. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 19,07,637 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 26,212 पर पहुंच गया. राजधानी में संक्रमण दर 1.85 फीसदी रही.Also Read - कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स बूस्टर डोज को मिली मंजूरी, देश में 3,962 नए केस, महाराष्ट्र में मास्क की अपील

Delhi reports 373 new #COVID19 cases, 448 recoveries and 2 deaths in the last 24 hours.

Active cases 1490 pic.twitter.com/vgdZFfnUde

— ANI (@ANI) June 2, 2022