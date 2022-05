देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार (Delhi Covid update) में काफी कमी आई है. एक समय तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के करीब 400 नए मामले सामने आए. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 393 नए मामले सामने आए और संक्रमण से दो और लोगों की मौत हो गई.Also Read - बैंक अकाउंट में आ गया पूरे शहर का Covid फंड, करोड़ों रुपये पाकर मालामाल हुआ शख्स घर से गायब

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर 3.35 प्रतिशत रही. स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, संक्रमण के नए मामलों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,01,128 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 26,198 पहुंच गई. एक दिन पहले कुल 11,731 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई थी. Also Read - अच्छी खबर! दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में सामने आए 377 नए केस- एक मरीज की गई जान

इससे पहले दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 377 नए मामले आए थे और एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी, जबकि संक्रमण दर 3.37 प्रतिशत थी. राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को कोविड-19 के 613 नए मामले आए थे और संक्रमण दर 2.74 प्रतिशत थी तथा तीन मरीजों की मृत्यु हुई थी. Also Read - अमेरिका में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार, दुनिया भर में 62.63 लाख लोगों की हो चुकी है मौत

Delhi reports 393 new #COVID19 cases, 709 recoveries and two deaths in the last 24 hours.

Active cases 2910 pic.twitter.com/lTcfLxNRzL

— ANI (@ANI) May 17, 2022