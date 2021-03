Delhi Coronavirus Updates: देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 607 मामले दर्ज किए गए और इस दौरान 1 शख्स की जान चली गई. इस दौरान 384 लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे. इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6,45,632 पहुंच गया और जान गंवाने वालों की संख्या 10,949 हो गई. राजधानी में 6,31,759 लोग कोरोना को अब तक मात दे चुके हैं, वहीं, एक्टिव केस की संख्या 2,924 है. Also Read - Delhi Coronavirus Updates: दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार! बीते 24 घंटों में 500 से ज्यादा केस और 3 की मौत

बता दें कि दिल्ली में 6 जनवरी के बाद पहली बार सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं. बीते 6 जनवरी को 654 नए केस रिपोर्ट हुए थे. दिल्‍ली में रिकवरी रेट इस समय 97.85% है, जबकि डेथ रेट 1.70% है. यहां पॉजिटिविटी रेट 0.76% है. Also Read - Delhi Coronavirus Updates: राजधानी दिल्ली में आज फिर कोरोना के 400 से ज्यादा केस, 1 की मौत

Delhi reports 607 new COVID-19, 384 recoveries, and 1 death in the last 24 hours Also Read - Delhi Coronavirus Updates: दिल्ली में आज फिर कोरोना के 400 से ज्यादा केस, तीन लोगों ने गंवाई जान

Total cases: 6,45,632

Total recoveries: 6,31,759

Death toll: 10,949

Active cases: 2,924 pic.twitter.com/qusv9DPEbR

— ANI (@ANI) March 18, 2021