Delhi Corona Latest Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में बुधवार की तुलना में आज कमी देखने को मिली. इसके साथ-साथ राजधानी में अब एक्टिव मामले में भी 700 से कम हो गए हैं. दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 0.10% हो गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को कोरोना के महज 72 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1 की मौत हो गई.

राजधानी में इस दौरान 88 लोग कोरोना को मात देने में भी सफल हुए हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार, राज्य में अब 671 एक्टिव मामले हैं. बता दें कि बुधवार को 77 नए मामले सामने आए थे और 1 की जान चली गई थी..

दिल्ली में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 14,35,353 हो गया है, जबकि 25,022 लोगों की अब तक इन जानलेवा वायरस की वजह से जान जा चुकी है. राजधानी में अब तक 14,09,660 लोगों ने इस बीमारी से जंग जीती है.

Delhi reports 72 new COVID cases, 88 recoveries, and one death in the past 24 hours

Active cases: 671

Total recoveries: 14,09,660

Death toll: 25,022 pic.twitter.com/wa55epfvhB

— ANI (@ANI) July 15, 2021