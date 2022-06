नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर की बढ़ती आशंका के बीच देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 735 नए मामले सामने आए. जबकि तीन मरीजों की मौत हुई और संक्रमण दर बढ़कर 4.35 प्रतिशत हो गई. यह लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में 600 से अधिक मामले आए हैं और संक्रमण दर तीन प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है. बता दें कि शनिवार को कोविड-19 के 795 मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 4.11 प्रतिशत थी और संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई थी.Also Read - शंघाई, बीजिंग के बाद चीन के चाओयांग में भी कोरोना का 'कहर', बड़े पैमाने पर होगी टेस्टिंग

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 13 मई को कोविड-19 के 899 मामले सामने आए थे, जबकि चार मरीजों की मौत हो गई थी और संक्रमण दर 3.34 प्रतिशत थी. राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को कोविड-19 के 795 मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 4.11 प्रतिशत थी तथा संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई थी. Also Read - महाराष्ट्र में आज फिर कोरोना के करीब तीन हजार केस, बीते 24 घंटे में दो लोगों की गई जान

Delhi reports 735 new Covid-19 cases, 537 recoveries, and 03 death, in the last 24 hours. The Cumulative Positivity rate in the capital stands at 4.94% pic.twitter.com/1bQrg9zQas

— ANI (@ANI) June 12, 2022