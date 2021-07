Delhi Corona Latest Update: देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को एक बार फिर कोरोना के 100 से कम मामले दर्ज किये गए. इसके साथ-साथ राजधानी में अब एक्टिव केस भी 800 कम हो गए हैं. दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 0.11 % पर पहुंच गया है.Also Read - Delhi Lockdown Update: दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर CM अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, दिया यह बड़ा अपडेट

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कोरोना के 81 नए मामले सामने आए और इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई. इस दौरान 127 लोग कोरोना को मात देने में भी सफल रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार, राजधानी में अब 798 एक्टिव मामले हैं. Also Read - दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कार्यकाल बढ़ा, केजरीवाल बोले- बेहतरीन काम किया

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा जानकारी के अनुसार, दिल्ली में फिलहाल 798 एक्टिव मामले हैं. यहां संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 14,34,954 हो गया है और अब तक 25,011 लोगों की जान जा चुकी है. राजधानी में अब तक 14,09,145 लोग कोरोना को मात देने में भी सफल रहे हैं. Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बीते 24 घंटे में 79 नए मामले और 4 की मौत, राजधानी में अब करीब 800 एक्टिव केस

COVID19 | Delhi reports 81 new cases, 3 deaths and 127 recoveries in the last 24 hours; positivity rate at 0.11% pic.twitter.com/WAbmkwgPS4

— ANI (@ANI) July 9, 2021